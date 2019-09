Um morto em queda de helicóptero de combate a incêndio em Valongo

É a segunda queda de um meio aéreo de combate a incêndios em pouco mais de 24 horas © João Félix Pereira

Por Rita Carvalho Pereira com Nuno Guedes 05 Setembro, 2019 • 17:01

Uma pessoa morreu, esta tarde, na sequência da queda de um helicóptero que estava a combater um incêndio, em Sobrado, no concelho de Valongo, de acordo com os Bombeiros de Valongo.

A TSF apurou que o helicóptero caiu em frente à Escola Profissional de Valongo, após colidir com um poste de alta tensão.

Fonte oficial da Afocelca confirmou à TSF a existência de uma vítima mortal, o piloto da aeronave.

De acordo com o comandante distrital da Proteção Civil do Porto, o piloto era o único tripulante do helicóptero. "A brigada de operacionais de combate a incêndio estaria fora do helicóptero, teriam ficado em solo", adiantou Carlos Alves à agência Lusa.

O helicóptero acidentado pertence à Afocelca, um corpo privado de bombeiros florestais da Navigator e da Altri. Apesar de pertencer a uma entidade privada, a aeronave estava, contudo, emprestada ao mecanismo nacional de Proteção Civil.

O alerta para o incêndio em causa foi dado às 16h05. A combatê-lo estão mais de 80 operacionais, apoiados por mais de 20 veículos e uma aeronave.

Ainda esta quarta-feira, um outro helicóptero de combate a incêndios caiu quando descolava do Centro de Meios Aéreos na Pampilhosa da Serra, provocando um ferido.

Notícia atualizada às 17h54