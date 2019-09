"Mal-entendido" no Garcia da Orta está resolvido, garante ministra da Saúde

© Lusa

Por TSF 13 Setembro, 2019 • 13:18

A ministra da Saúde diz que está "tudo resolvido" no Hospital Garcia da Orta em Almada. Marta Temido garante que a unidade hospitalar está a funcionar sem problemas, depois de ter sido anunciado a demissão em bloco de 20 médicos por divergências com decisões sobre o serviço de urgência.

"Houve uma reação de apresentação de uma carta de demissão da parte de chefes de equipa e de internistas, motivada pela dificuldade em ter equipa para assegurar a escala hoje. Foi possível conseguir preencher essa escala, inclusivamente com recurso à própria disponibilidade do diretor do serviço de Cirurgia Geral e assim o problema foi ultrapassado. Nunca foi intenção do hospital eliminar retirar a Cirurgia Geral do Serviço de Urgência. Terá sido um mal-entendido", disse a ministra da Saúde.

Na quinta-feira à noite, um comunicado da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna dava conta da demissão de dez chefes de equipa de urgência e dez internistas no Hospital Garcia da Orta. A ministra Marta Temido garante que o problema está já ultrapassado.