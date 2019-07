Marcha lenta no IC2 em protesto contra "estrada da vergonha"

Lusa Por 12 Julho, 2019 • 12:11 Partilhar este artigo Facebook

A marcha lenta no IC2, entre a Benedita (Leiria) e Aveiras (Lisboa), obrigou, esta sexta-feira, centenas de veículos a percorrerem lentamente perto de 40 quilómetros, naquela que os promotores do protesto chamam a "estrada da vergonha".

Numa paragem na "curva da morte", junto ao Alto da Serra, no concelho de Rio Maior (Santarém), para deposição de uma coroa de flores, que se juntou à meia dezena, já secas, que sinalizam algumas das vítimas mortais naquele local, o porta-voz do protesto, José Belo, lembrou que este é apenas um dos pontos onde todos os dias acontecem acidentes.

Com cartazes afixados nos vidros dos carros e camiões que aderiram ao protesto reivindicando "Obras no IC2 Já" e pedindo "'Stop' aos acidentes, mortes, feridos e danos nas viaturas" na "estrada da vergonha", a marcha lenta faz-se agora nos dois sentidos, com o grupo que partiu da Benedita às 07h00 de regresso, esperando cruzar-se a meio caminhou com o que saiu da Benedita às 09h00.

Fonte da GNR considerou à Lusa que não se registaram até ao momento "constrangimentos" no trânsito, apesar de este se estar a fazer lentamente neste troço do IC2, que culmina no nó de acesso à A1 em Aveiras.

Normalmente, este percurso de 40 quilómetros é percorrido em cerca de 40 minutos, sendo que esta sexta-feira, devido à marcha lenta, os automobilistas estão a demorar aproximadamente duas horas.

José Belo disse à Lusa que as "retas da morte e as curvas da morte" não se cingem ao troço do IC2 entre Freires (Benedita, Leiria) e Asseiceira (Rio Maior, Santarém), para o qual estão anunciadas obras há anos, estendendo-se até Aveiras (Azambuja, Lisboa).

"Não dá para aguentar mais. A cada dia que passa são mais acidentes que acontecem - ontem mesmo [quinta-feira], aconteceu mais um acidente - e isto é um constante, um 'ai Jesus', estamos todos os dias à espera quando é que nos calha a nós, porque é muito fácil neste troço ter acidentes", declarou.

Para o porta-voz dos Utentes do IC2, o anúncio repetido de previsão do avanço da empreitada por parte da Infraestruturas de Portugal (IP) "faz lembrar a história das [obras nas] capelas que nunca mais terminam".

"Reparem neste troço: é betão, com buracos, e eles querem pôr alcatrão a tapar buracos em cimento. Isto não cola. Os buracos abrem novamente e é constantemente isto", disse, referindo-se à declaração da IP de que, enquanto não avança a empreitada prevista no seu Plano de Proximidade, está "a promover a realização de trabalhos pontuais de conservação do pavimento", de forma "a mitigar os problemas de sinistralidade que ali se têm registado".

A Infraestruturas de Portugal reafirmou na quinta-feira que está previsto para este ano o lançamento do concurso público da empreitada de beneficiação do troço do Itinerário Complementar 2 (IC2) entre Asseiceira (Rio Maior) e Freires (Benedita).

No comunicado, a IP referiu a previsão de lançamento do concurso público "ainda este ano", com um preço base de 7,5 milhões de euros e um prazo de execução de 450 dias. "Trata-se uma intervenção que atravessa os concelhos de Rio Maior e Alcobaça, nos distritos de Santarém e Leiria, desenvolvendo-se numa extensão total de cerca de 20,3 quilómetros", afirma a nota.

O lançamento do concurso foi anunciado inicialmente em 2015 e depois em 2018, altura em que a IP apontou como provável o início da obra no segundo semestre deste ano, "condicionado, todavia, à obtenção da autorização de encargos plurianuais, solicitada em agosto", como admitiu a empresa na resposta a uma questão do município de Rio Maior.

Ao longo do troço, visivelmente em mau estado, sobretudo até Asseiceira, encontram-se, nas bermas, restos de vários pneus rebentados e, pontualmente, ramos de flores envelhecidos, sinalizando vítimas de acidentes.

O IC2 liga Lisboa ao Porto, funcionando como uma variante à Estrada Nacional n.º1. A elevada sinistralidade tem motivado vários apelos ao longo dos últimos anos, incluindo na Assembleia da República, a exortar para uma "requalificação urgente" dos troços mais perigosos do IC2.