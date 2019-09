Medicamento à base de canábis já está à venda em Portugal

© Pixabay

O primeiro medicamento à base de canabinoides aprovado em Portugal já está à venda nas farmácias.

O Sativex é comparticipado em 37% pelo Estado e já está à venda nas farmácias portuguesas, anunciou a empresa comercializadora, a espanhola Almirall, citada pela agência Europa Press.

Trata-se de um medicamento indicado para adultos com espasticidade moderada a grave devida à esclerose múltipla que não tenham sentido alívio dos sintomas com as alternativas de tratamento existentes.

A "espasticidade representa um dos sintomas mais comuns associados à esclerose múltipla e uma das principais causas de incapacidade associadas a esta doença, que causa rigidez muscular nos membros e tronco, espasmos e cãibras recorrentes e dolorosas".

O medicamento foi desenvolvido pela britânica GW Pharmaceuticals e já foi aprovado em 20 países do mundo, incluindo nove na Europa, como Alemanha, Itália e Espanha.