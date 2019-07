Médicos obrigados a ir para as regiões? Deputado do PSD Algarve defende que sim

Faro, 11/07/2014 - Manifestação e cordão humano contra o encerramento da maternidade de Portimão, frente ao Hospital do Barlavento ( Sidónio Félix / Algarvephotopress / Global Imagens ) © Sidónio Félix / Algarvephotopress / Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 15 Julho, 2019 • 22:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa região onde ultimamente têm sucedido inúmeros casos no SNS , ouviuse a voz do deputado do PSD Cristovão Norte.

Pub Pub

Nesta manifestação Norte lançou a ideia para os jornalistas presentes: se os médicos não vêm para o Algarve o Estado tem que ponderar a necessidade de os obrigar.

Pub Pub

"Eu falo a título pessoal mas não excluo nenhum mecanismo", adianta.

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca 00:00 00:00

Segundo o deputado social democrata é preciso" avaliar se faz ou não sentido criar algum caráter de obrigatoriedade para garantir que a distribuição geográfica se verifica" para que estas pessoas não fiquem privadas do acesso à saúde.

O deputado lembra que no Algarve, em ortopedia as pessoas ficam à espera mais de mil dias por uma consulta e 776 dias na estomatologia, muitas vezes" em desespero".

Nesta manifestação juntaram-se à porta do Hospital de Faro cerca de 60 pessoas empunhando cartazes com palavras de ordem mas a maior parte eram simpatizantes ou militantes do PSD . A destoar, apenas deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, que também marcou presença.

No local estiveram igualmente representantes do Sindicato Independente dos Médico( SIM) e da Ordem dos Enfermeiros. João Dias, dirigente do SIM desvaloriza a situação e sublinha que todos deviam marcar presença." Se outras vozes não se estão a levantar, deviam fazê-lo"na defesa da região, adverte.

Segundo os oradores desta concentração, embora o projeto de um novo hospital central do Algarve não esteja na mira do governo pelo menos até 2023, é urgente a sua construção para trazer mais profissionais e dar-lhes perspetiva de carreira .Cristovão Norte garante que esta é uma região onde o número de queixas sobre o SNS mais tem crescido, de "de 2016 para 2017 aumentaram 103 por cento", garante.

Segundo o deputado está em causa o direito constitucionalo de prestação de cuidados de saúde atempados e com qualidade à população do Algarve.