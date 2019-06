Médicos mantêm greve. Reunião com ministra foi "mão cheia de nada"

© Pixabay

As duas estruturas sindicais dos médicos lamentaram a falta de resultados na reunião negocial realizada hoje com a ministra da Saúde e mantêm a greve de dois dias marcada para o início de julho.

"Foi mais uma mão cheia de nada", disse o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, aos jornalistas, no final da reunião de cerca de duas horas com a ministra da Saúde, Marta Temido.

Tanto o secretário-geral do SIM como o presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), João Proença, apontaram uma atitude de intransigência da ministra em relação às reivindicações dos médicos.

Uma nova reunião foi marcada para 9 de julho, já depois da greve marcada para 2 de julho pelo SIM e para 3 de julho pela FNAM.