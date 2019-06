Médicos marcam dois dias de greve em julho

Santa Maria da Feira, 12/09/2018 - Reportagem com o médico Domingos Rodrigues, de 61 anos, que ainda faz Urgências no Hospital S. Sebastião. (Tony Dias/Global Imagens) © Tony Dias/Global Imagens

Os médicos marcaram uma greve nacional e uma concentração para o próximo dia 3 de julho.

Os profissionais de saúde acreditam que "este Governo afrontou o sindicalismo médico ao legislar, de forma unilateral" e que a mudança de ministro da Saúde " nada acrescentou, mantendo-se a postura de empatar e diferir a tomada de decisões, bem como uma atitude de alguma hostilidade contra os médicos".

Depois de uma reunião do Conselho Nacional da FNAM, em Coimbra, onde foi analisado o resultado das negociações com o Ministério da Saúde nos últimos "quase quatro anos", o sindicato resolveu avançar para uma paralisação.

Em comunicado, a FNAM acusa o Ministério da Saúde de "recusar negociar" o "o limite de 12 horas de trabalho em serviço de urgência, dentro do horário normal de trabalho, com a consequente anulação das atuais 18 horas semanais", o "reajustamento das listas de utentes dos médicos de família" e o "desencadeamento imediato do processo de revisão da carreira médica e das respetivas grelhas salariais".

A falta de criação de um estatuto profissional de desgaste rápido e de risco e penosidade acrescidos e a recusa da "abertura imediata dos vários concursos de progressão na carreira médica, de mobilidade e de provimento, a resolução dos concursos para grau de consultor dos anos 2015 e 2017, bem como a reformulação dos incentivos à fixação de médicos em zonas de especialidades carenciadas" fazem também parte das reivindicações dos médicos.

Os profissionais de saúde pretendem ainda o "descongelamento da progressão remuneratória para os médicos que transitaram para as 40 horas de trabalho semanal" e a "atribuição de incentivos às Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) nos Cuidados Primários de Saúde, num modelo que tenha em conta a experiência adquirida com as Unidades de Saúde Familiar e que não discrimine aquele sector laboral de médicos de família".

A TSF contactou ainda o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) que revelou que na sexta-feira vai aprovar a greve para 2 de julho. Caso esta data se confirme, os médicos poderão parar dois dias seguidos.

As duas estruturas sindicais têm prevista uma reunião negocial com o Governo na sexta-feira.