Médicos que ameaçam demissão no Garcia de Orta reúnem-se com diretor clínico

Dez chefes de equipa de urgência e dez internistas demitiram-se, na quinta-feira, do serviço de urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Numa nota enviada à TSF esta sexta-feira, a responsável de comunicação do hospital revela que os médicos que ameaçaram demissão reuniram-se, ainda na quinta-feira, com o diretor clínico.

"De imediato o Conselho de Administração, na pessoa do sr. diretor clínico, recebeu o grupo e, nessa reunião, foram esclarecidas as dúvidas existentes e assumido o compromisso, por parte do CA, de adoção de medidas possíveis neste momento, para ajudar a resolver as questões e as situações colocadas", pode ler-se no comunicado.

Foi marcada uma nova reunião para 7 de outubro. No entanto, a nota não diz se as ameaças de demissão foram retiradas.