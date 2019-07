Médicos vão ter guia para atender utentes da comunidade LGBTI

© Lucas Jackson/Reuters

Os médicos vão passar a ter um guia para atender utentes da comunidade LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros e Intersexo). A medida é inédita na área da saúde e pretende dar aos profissionais um guia de boas práticas nos cuidados a pessoas LGBTI.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) apresenta, esta segunda-feira, uma estratégia com orientações para todos os serviços públicos de saúde de forma a promover um atendimento adequado a pessoas LGBTI.

Vasco Prazeres, coordenador do núcleo sobre género e equidade em saúde da DGS, explica que uma das orientações indica a transexualidade deixar de ser considerada uma doença.

"Houve uma despatologização, tal como décadas antes tinha havido em relação à homossexualidade. Não só mudar a nomenclatura e, portanto, deixar de ser designada a transexualidade por disforia de género e passar a chamá-la de incongruência de género. Por outro lado, deixar de enquadrar esta questão na esfera da patologia mental e passar a classificá-la no âmbito daquilo que são outras questões de saúde."

Vasco Prazeres explica que as boas práticas devem assentar no princípio da equidade junto de uma comunidade que sempre teve uma tratamento diferente.

"Tem sido bastante dura ao longo dos séculos a vida das pessoas LGBTI, porque a sociedade sempre teve dificuldade em lidar bem com a diferença, com aquilo que foge um pouco aos estereótipos, com aquilo que foge às representações que todos nós temos do que é a humanidade dividida, eu diria quase artificialmente, em homens e mulheres, em polaridades opostas. Todo este processo de modificação também nas práticas em saúde tem de estar forçosamente enquadrado numa modificação das representações sociais que existem."