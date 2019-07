Meia tonelada de cocaína apreendida num veleiro nos Açores

No decurso da operação, as autoridades detetaram duas áreas distintas, especialmente reconfigurados na estrutura da embarcação © Gerardo Santos/Global Imagens

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu meia tonelada de cocaína num veleiro, nos Açores, e deteve dois homens de nacionalidade estrangeira, no âmbito da operação "Tiphon", de combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima.

A PJ adianta, em comunicado, que a operação se desenvolveu durante dois dias na região Autónoma dos Açores e foi executada pelo departamento de investigação criminal de Ponta Delgada e Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

Durante a operação foi detetada "uma embarcação de recreio do tipo veleiro, suspeita de estar a ser utilizada no transporte de cocaína, entre a América do Sul e a Europa". "A embarcação em causa, com bandeira de país estrangeiro, entrou na baía da Praia da Vitória, ilha Terceira, onde veio a ser intercetada e alvo de busca, em cumprimento de mandado judicial", refere a PJ.

No decurso da operação, as autoridades detetaram duas áreas distintas, especialmente reconfigurados na estrutura da embarcação, para o transporte de estupefacientes.

No interior de compartimentos, as autoridades detetaram uma quantidade de placas de cocaína, com o peso bruto aproximado de 500 quilos que foi apreendida bem como uma pistola "e outros elementos de prova".

Os dois detidos, de 41 e 53 anos, foram presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, e foi-lhes aplicada a prisão preventiva.

A investigação contou com apoio de elementos da Polícia Marítima na Praia da Vitória, ilha Terceira, e do Maritime Analysis and Operations Centre - Norcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, e das autoridades holandesas e espanholas.