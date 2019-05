Mestres desconvocam greves na Soflusa

© José Carlos Carvalho

Os mestres da Soflusa desconvocaram a greve em curso na empresa, bem como as duas que estavam previstas, confirmou a TSF junto do Sindicato dos Trabalhadores Fluviais.

Em declarações à TSF, o sindicalista Carlos Pinto garante que "a partir de amanhã o serviço fluvial Barreiro-Lisboa estará normalizado".

Carlos Pinto explicou que as negociações com a administração da empresa e com o Governo tiveram sucesso e que ficou prometido que "daqui a um mês, mês e meio" já estarão a operar novos mestres. Houve ainda, explica, "uma regularização no prémio de chefia", um sinal interpretado pelos mestres como sendo de "reconhecimento" da sua importância.

Desde o dia 23 de maio que os mestres das embarcações da empresa estavam numa ação de protesto contra as horas extraordinárias e que estava prevista prolongar-se até ao final do ano.

Também na próxima segunda-feira seria iniciada uma paralisação parcial, de três horas por turno, que se estenderia até à próxima sexta-feira e afetaria as horas de ponta da manhã e da tarde. Para o dia de Santo António estava também prevista uma paralisação.

Esta sexta-feira, o Governo veio a público pedir desculpa aos utentes pela situação observada em vários tipos de transportes públicos, entre eles as travessias fluviais do Tejo.

Desde o dia 10 de maio que as ligações fluviais entre Barreiro e Lisboa têm registado várias perturbações devido à falta de mestres, situação que se mantém no dia de hoje, com várias carreiras a serem suprimidas.