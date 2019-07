Ministério da Agricultura a avaliar estragos em Mogadouro

© Francisco Pinto/Lusa

O ministério da Agricultura já está "no terreno a fazer a avaliação dos estragos" resultantes da queda de chuva e granizo que se verificou este sábado em todo o concelho de Mogadouro.

Num comunicado enviado às redações, o ministério explica que está focado na "identificação de prejuízos materiais" em situações onde possa vir a ser necessário restabelecer "infraestruturas de apoio à atividade agrícola e equipamentos". A tutela lembra ainda que "no que diz respeito às culturas, a queda de chuvas intensas e de granizo constitui um risco coberto pelo sistema de seguros agrícolas".

Este sistema está, garante o ministério "disponível para todos os agricultores" e tem como objetivo proteger os agricultores e os seus rendimentos de "aleatoriedades climatéricas como a queda de granizo que hoje afetou a região de Mogadouro".

No mesmo documento, o ministério informa que já foi distribuída uma circular aos "fruticultores e aos viticultores, indicando o tipo de intervenção que devem fazer nas culturas" e quais os "tratamentos a aplicar" para minimizar os efeitos deste granizo nas árvores e vinhas da região.

Diretora Regional da Agricultura no terreno esta segunda-feira

A diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte disse este sábado que se deslocará ao concelho de Mogadouro, no distrito de Bragança, na segunda-feira de manhã, para em articulação com o município avaliar os prejuízos causados pelo mau tempo.



"Já estive a falar com o senhor presidente da Câmara de Mogadouro e na segunda-feira, pela manhã, estarei no concelho, para ajudar a avaliar os estragos causados pela trovada", disse à Lusa Carla Alves.



A partir de domingo, acrescentou, os técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pecas do Norte (DRAPN) estarão no terreno para uma primeira avaliação dos prejuízos causados pela trovoada, que se fez acompanhar de chuva e granizo intensos, e ao mesmo tempo decidir as intervenções a fazer.