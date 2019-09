Ministério da Saúde traça plano para regularizar dívidas ao Instituto do Sangue

Recolha de sangue pelo Instituto Português do Sangue e Transplantação © André Gouveia/Global Imagens

O Ministério da Saúde garantiu este domingo que está a acompanhar a situação das dívidas ao Instituto Português do Sangue e Transplantação.

Em resposta à TSF, o gabinete de Marta Temido esclareceu que "já foi traçado um plano de pagamento regular das dívidas das entidades, que se insere no âmbito das relações financeiras entre os serviços e organismos do Ministério da Saúde", com o objetivo de "reduzir os valores em dívida".

Na edição deste domingo, o jornal Publico escreve que, até julho de 2019, várias entidades públicas deviam ao Instituto do Sangue quase 76 milhões de euros. Em 2018, o total da dívida ultrapassou os 83 milhões.

Esta falta de dinheiro afetou a compra de material e, consequentemente, comprometeu a recolha de sangue e apoio a candidatos a transplantes.

O relatório de atividades do Instituto, citado pelo jornal Público, identifica dificuldades na compra de reagentes para fazer a separação de glóbulos, plaquetas e plasma.

De acordo com o Ministério da Saúde, "em termos orçamentais, não existe qualquer constrangimento ao normal funcionamento do IPST. Este organismo mantém a sua atividade regular, fornecendo um serviço de elevada qualidade e com garantias de segurança."​