Ministério Público investiga morte de Ruben de Carvalho

O Ministério Público abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte do histórico comunista, Ruben de Carvalho. A informação foi confirmada à TSF pela Procuradoria-Geral da República.

"Confirma-se a existência de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa. Não tem arguidos constituídos", pode ler-se na resposta da PGR.

De acordo com o Observador, o inquérito pretende averiguar sehouve negligência durante o internamento do histórico dirigente comunista Ruben de Carvalho no Hospital de Santa Maria.

O mesmo jornal conta que Ruben de Carvalho terá dado entrada no hospital de Santa Maria, em Lisboa, com queixas na vesícula e que terá sofrido uma queda enquanto estava internado e batido com a cabeça, três semanas antes de morrer.

Contactado pela TSF, o Hospital de Santa Maria remete esclarecimentos para mais tarde.

O funeral de Ruben de Carvalho aconteceu este domingo, cinco dias depois, uma vez que as circunstâncias da morte exigiram a realização de uma autópsia.