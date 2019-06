Ministra do Mar quer criar santuário de cavalos-marinhos na Ria Formosa

© Luís Forra/Lusa

Os cavalos-marinhos nadam nos tanques. Estão em cativeiro e, esta terça-feira, estiveram sob o olhar da ministra do Mar.

Ana Paula Vitorino ouviu as explicações dos cientistas: "Esta da risca é o macho", explica o biólogo marinho. "Há dias ouvi que um indivíduo tinha sido apanhado com dois mil exemplares: isso é a produção de um ano", escandaliza-se Ana Paula Vitorino.

A Ria Formosa era o local onde no mundo havia mais cavalos-marinhos e a pesca ilegal foi um dos fatores que levou a que este local tenha assistido a uma diminuição de cerca de 90% desta espécie.

Onde dantes havia milhões de exemplares os biólogos marinhos, estima-se que não existam mais de 100 mil. Além da pesca ilegal, também a destruição das pradarias marinhas pela mão humana ou o excessivo tráfego marítimo têm contribuído para o desaparecimento da espécie.

A ministra do Mar admite que nesta zona possam vir a ser criados santuários de cavalos-marinhos, em conjugação com as áreas marinhas protegidas. Locais onde os cavalos-marinhos possam reproduzir-se.

O biólogo Miguel Correia um dos coordenadores do projeto dos cavalos-marinhos em cativeiro sublinha que não basta criar os santuários é preciso também haver maior fiscalização da pesca ilegal ou da pesca de arrasto que dizima as pradarias marinhas que são o habitat desta espécie.

Este projeto de criar cavalos-marinhos em cativeiro já consegue ter um sucesso de cerca de 70% e, no futuro, os cientistas admitem que possam fazer o seu repovoamento da Ria Formosa.

Durante a visita, a ministra do Mar abriu a porta a um aumento da quota de pesca da sardinha.

Assim, no final de julho é permitido o aumento de mais 2700 toneladas, mas Ana Paula Vitorino admite um aumento um pouco maior.