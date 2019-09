Capoulas Santos contra eliminação de carne de vaca nas cantinas de Coimbra

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos © Paulo Novais/Lusa

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, mostrou nas redes sociais, esta quinta-feira, estar contra a decisão da Universidade de Coimbra de eliminar o consumo de carne de vaca nas cantinas universitárias a partir de janeiro do próximo ano. Na sua conta oficial de Facebook, o ministro lamentou que "até as vetustas paredes da centenária academia" sejam "permeáveis ao populismo e à demagogia".

"Proibir ou educar? Não deixa de ser amargo constatar que até as vetustas paredes da centenária academia são permeáveis ao populismo e à demagogia. Sete séculos depois o decreto ainda derrota a educação, que é a maior garantia da liberdade individual e, dentro desta, da liberdade de escolha informada", escreveu Luís Capoulas Santos no Facebook.

A reação do ministro da Agricultura surge depois de, esta quinta-feira, o cabeça de lista do PSD por Beja, Henrique Silvestre, ter desafiado Luís Capoulas Santos a "repor a verdade" sobre a produção animal e alternativas, a propósito do anúncio da eliminação de carne de vaca na Universidade de Coimbra.