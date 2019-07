Ministro da Defesa acredita que centro de treino de helicópteros fica em Portugal

© André Kosters/Lusa

O ministro da Defesa disse esta segunda-feira que está com uma "expectativa muito positiva" sobre a localização em Sintra do centro multinacional de treino de helicópteros e anunciou a vinda a Portugal do presidente da Agência Europeia de Defesa.

"É uma expectativa muito positiva. Estive a semana passada em Bruxelas, no aniversário da Agência Europeia de Defesa e foi possível, nessa ocasião, verificar que a nossa candidatura está muito bem encaminhada", explicou aos jornalistas João Gomes Cravinho.

O ministro falava no final da cerimónia do Dia da Força Aérea, este ano comemorado em Viseu, depois de na sua intervenção ter enaltecido "o trabalho da Força Aérea na candidatura de Portugal ao centro de treino de helicópteros (MHTC), da Agência Europeia de Defesa, em conjunto com a Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional".

"Cujo sucesso deveremos estar em condições de anunciar em breve. Acredito que teremos em breve em Sintra um centro de formação de pilotos de helicóptero de grande importância para forças aéreas de diversos países europeus", dizia.

Aos jornalistas, João Gomes Cravinho explicou que, "salvo erro", estará em Portugal, "no dia 16, o presidente da Agência Europeia de Defesa para consolidar essa questão".

O ministro explicou também que "a Alemanha teve uma outra candidatura" e, nesse sentido, esteve em conversação com a ministra alemã com quem este responsável político acredita que irão "chegar a um entendimento que é muito favorável para Portugal".

"Representa para Portugal um fator de prestígio, um reforço da nossa centralidade nos sistemas das forças áreas europeias e é também um testemunho da nossa capacidade de fornecimento de formação de alto nível para pilotos de helicópteros de outros países europeus", considerou.

Para já, a concretizar-se a sua instalação em Portugal, o Estado vai "utilizar um edifício na base aérea de Sintra, inicialmente, para formação inicial, mas depois será feito um edifício próprio, mas utilizando aquilo que já existe em Sintra".