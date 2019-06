Ministro do Ensino Superior admite que é preciso subir as bolsas mínimas

© Mário Cruz/Lusa

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior admite, em declarações à TSF, que os partidos devem olhar com atenção para as propostas apresentadas pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) para o ensino superior da próxima década.

Os reitores querem que as forças políticos que se apresentarão nas legislativas de outubro adotem uma série de medidas de uma agenda para o ensino superior.

Entre as medidas propostas está um aumento da bolsa mínima para 1200 a 1600 euros anuais. O ministro, Manuel Heitor, explica que concorda e admite que o valor atual, 1064 euros, é baixo.

"Claro que sim", responde o governante, "mas é o que foi sendo possível e além de aumentar a bolsa mínima é preciso que a ação social chegue a mais jovens, mas essa é uma discussão que tem de ser feita a nível nacional e europeu pois parte desses apoios é feito com recurso ao fundo social europeu".

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior diz que as propostas dos reitores para levarem mais jovens a estudarem nas universidades são muito positivas e já estão em grande medida pensadas pelo Governo.

Manuel Heitor acrescenta que "eu próprio escrevi um documento muito em sintonia com o CRUP e o Governo e o próprio primeiro-ministro têm avançado com a meta para 2030 de passar de 4 em cada 10 jovens no ensino superior para 6 em cada 10, num esforço coletivo que requer naturalmente o reforço dos apoios sociais às famílias mais vulneráveis".

O ministro alerta, no entanto, que o ensino superior tem de aliar-se cada vez mais aos empregadores, pensando na criação de emprego e em cursos cada vez mais especializados para responder às tendências da economia.