Morreu Paulo Nunes de Almeida, presidente da AEP, Associação Empresarial de Portugal © André Rolo / Global Imagens

Morreu Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial do Porto e do Conselho Fiscal do FC Porto. De acordo com o site oficial do FC Porto Paulo Nunes de Almeida morreu na manhã desta quinta-feira, aos 60 anos, vítima de doença prolongada.

Pub Pub

(notícia em atualização)