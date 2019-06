Mulheres refugiadas decoram a Mouraria com materiais reciclados

"O que quisemos fazer foi constituir grupos, momentos de encontro entre mulheres migrantes, refugiadas e mulheres portuguesas ou que vivem em Portugal há mais tempo", explica Filipa Bolotinha, vice-presidente da Associação Renovar a Mouraria. Esta é mais uma iniciativa desenvolvida pela associação no âmbito do projeto europeu WEMIN, um projeto de dois anos que tem o objetivo de implementar e promover um modelo pioneiro de integração de mulheres migrantes e refugiadas, de todas as idades, na comunidade de acolhimento.

O projeto desenvolvido desde 2017 pela associação inclui aulas de português, sessões de informação e sensibilização sobre temas que as mulheres identificaram, como a saúde da mulher ou o sistema de educação em Portugal e o direito a votar e ainda sessões de mentoria. Agora, as oficinas "Sábados em Construção", que vão durar todo o mês, e onde se criam peças para decorar o arraial reutilizando materiais.

"Um arraial composto que tem por trás todo um conceito de lixo zero e de reutilização de resíduos e fazia todo o sentido juntar o material reutilizável às nossas decorações."

"Quer ver o trabalho em macramé que eu fiz? Aquele azul, aquele verde e também algumas flores decorativas", mostra Tasmin.



Tasmin é uma das migrantes que participou nas oficinas "Sábados em Construção" onde nasceram as decorações do "Arraial Composto". Nasceu no Bangladesh, tem 29 anos, veio para Portugal estudar, acabou por arranjar emprego e agora quer ficar. "Eu vim para aqui e depois vi que era um bom lugar para viver."

Tasmin ensinou outras mulheres a fazer macramé e Sandra ensinou-as a fazer origami. É uma brasileira de olhos em bico e graceja assim que nos vê: "Não, não sou chinesa." Sandra nasceu no Brasil, faz parte da terceira geração de japoneses em território brasileiro. Conta-nos que é difícil acertarem com a nacionalidade dela quando se põem a tentar adivinhar. "No Brasil toda a gente me chama japonesa, quando vou ao Japão falam brasileiro e quando chego em Portugal sou chinesa, é muito curioso!"

Sandra chegou a Portugal há oito meses e acredita que ter participado neste projeto fez toda a diferença. "Se eu não tivesse entrado neste projeto, a minha visão de Portugal seria completamente diferente", conta a brasileira, que destaca o facto de ter sentido que os encontros funcionaram como lugares de partilha entre pessoas de vários países e com diferentes culturas.

Mafalda Teles, dinamizadora das oficinas revela que as ideias decorativas foram maioritariamente das mulheres migrantes o grupo funcionou a partir de certa altura como um grupo de amigos. Os macramés da Tasmin, os origami da Sandra ou as flores da Larib, uma menina do Paquistão.

Filipa Bolotinha fala de um projeto em duas frentes: a integração e a sensibilização para as alterações climáticas "que nos países de onde vêm, da Ásia e da América do Sul, ainda não é um assunto premente". Tasmin acredita agora que podem influenciar outros: "Vejo que as pessoas podem ser influenciadas por nós, estamos a fazer estas declarações com materiais do lixo, elas também podem fazer isto."

A moda está lançada e junto à barraquinha das senhas até há um "beatómetro". "Todas as noites quando varremos, pomos lá dentro as beatas e a ideia é perceber quantas beatas as pessoas deixaram no chão. Se chegarem ao topo é porque as pessoas estão a deitar no chão muitas beatas e é uma questão para a qual temos todos que ser sensibilizados porque as beatas que estão no chão vão todas parar ao mar", sublinha a vice-presidente da Associação Renovar a Mouraria.