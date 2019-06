"Nada se consegue fazer sem ajuda do Governo central"

© Fernando Fontes / Global Imagens

TSF Por 17 Junho, 2019 • 14:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande admite que há falta de técnicos para realizar a recuperação que ainda não foi feita no concelho onde há dois anos morreram dezenas de pessoas e arderam centenas de casas.

Pub Pub

No primeiro Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais, Valdemar Alves vincou a importância do Governo central para o trabalho de recuperação no terreno.

"A caminhada ainda vai ser longa. Nada se consegue fazer sem a ajuda do Governo central e isso implica muitos técnicos que nós não temos no território. É muito difícil a nível nacional as coisas concretizarem-se. Falta gente, falta técnicos", criticou o autarca, em declarações à SIC Notícias.

Valdemar Alves esteve presente na missa em Castanheira de Pera, em memória das vítimas do incêndio de 2017. A cerimónia contou com a presença do Presidente da República, Primeiro-ministro e outros ministros, bem como diversos autarcas.