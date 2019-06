"Não há caos em dia nenhum." Ministra da Saúde diz que SNS está melhor

A ministra da Saúde, Marta Temido © Tiago Petinga/Lusa

A ministra da Saúde subscreve a ideia de Mário Centeno: o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está melhor o que há quatro anos.

Ouvida no fórum TSF, Marta Temido admitiu que é preciso melhorar a eficiência, a produtividade e a organização, mas rejeitou a ideia de caos nos hospitais e centros de saúde e fala mesmo de um SNS "mais robusto".

"Subscrevo inteiramente a perspetiva do ministro Mário Centeno de que o Serviço Nacional de Saúde está hoje mais robusto do que estava em 2015", afirma, admitindo, por outro lado, que ainda "há muito a fazer na melhoria da organização do sistema de saúde."

"Isso faz-se com boas políticas públicas, boas políticas de saúde, mas com todos os atores do mesmo lado: o lado do reforço do SNS, que não passa necessariamente por bater no peito e dizer que tudo o que vai acontecendo está mal e que há um caos no SNS - não há. O SNS é a porta que os portugueses encontram quando precisam de cuidados de saúde e sabem que ela está aberta e que podem confiar nela, mesmo que haja coisas que não correm bem."

"Não há caos no SNS em dia nenhum", garante a ministra

Marta Temido garante que durante esta legislatura se registou um aumento da procura de cuidados de saúde, por isso a espera nos hospitais é um dos maiores problemas.

O SNS não "deixa ninguém à porta nem rejeita ninguém", lembra, o que tem esta "contrapartida".

Os tempos de espera são "um problema gravíssimo", assume Marta Temido

Quanto à contratação de pessoal, a ministra da Saúde lembra que não são médicos ou enfermeiros que estão mais em falta. "Faltam assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores de saúde de algumas áreas."

Também em declarações no Fórum TSF, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, acusa a ministra de estar a fazer propaganda a poucos meses das eleições.

"Não adianta dizer que há mais profissionais" - todos os dias vemos a realidade do SNS.

"Estamos a propagandear uma situação e a não resolver o problema", condena.

Alexandre Lourenço, Presidente Associação dos Administradores Hospitalares, argumenta que o investimento na saúde é hoje mais baixo do que há quatro anos.

Alexandre Lourenço considera que falta planeamento nas decisões políticas.

Nos últimos dias, têm vindo a público problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) em vários pontos do país, entre os quais o eventual fecho rotativo das urgências de obstetrícia em Lisboa, durante o verão.

Esta semana, no Parlamento, o ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou que o SNS fez progressos nos últimos anos na capacidade de responder às exigências dos utentes, atribuindo a melhoria dos serviços ao Governo que integra , embora admita que ainda existem "dificuldades".