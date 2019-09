Nova app permite-lhe visitar as Berlengas sem sair de casa

Por Cátia Carmo/Leonor Ferreira 03 Setembro, 2019 • 15:31 Partilhar este artigo Facebook

Para comemorar o 38º aniversário da Reserva Natural das Berlengas, que se assinala esta terça-feira, o projeto Life Berlengas lançou uma aplicação que permite fazer visitas virtuais ao arquipélago. Agora, sem sair de casa, pode explorar as paisagens das ilhas, visitar as grutas e imponentes falésias.

"Com esta app, qualquer pessoa pode ter as Berlengas no bolso. E se for visitar a ilha tem informação na app sobre o que lá pode encontrar, tanto em termos de infraestruturas e pontos de interesse, como em termos de aves, plantas, lagartixas... e até da própria história da ilha", explicou Joana Andrade, coordenadora do projeto Life Berlengas e do Departamento de Conservação Marinha da SPEA.

O trabalho que o Life Berlengas tem desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos permitiu que a vegetação natural das ilhas ao largo de Peniche se restabelecesse e que as aves ameaçadas encontrassem cada vez melhores condições.

Joana Andrade, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, explica à TSF como funciona a app do projeto Life Berlengas 00:00 00:00

"Esta app é uma forma de partilharmos com toda a gente as maravilhas deste arquipélago. É partilhar uma paixão e uma vontade de a proteger", acrescentou a coordenadora do projeto.

A aplicação Life Berlengas é gratuita e está disponível, em português ou inglês, na Google Play Store e no site oficial das ilhas.