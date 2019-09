Novas ementas e horários. Crianças com diabetes vão ser mais protegidas na escola

Algumas dessas alternativas passam mesmo por novas ementas e ações de formação sobre alergias e contaminação cruzada de alimentos © Direitos reservados

As crianças diabéticas vão estar mais protegidas nas escolas, com horários de refeição compatíveis com o ritmo dos organismos com esta patologia. Um despacho conjunto dos Ministérios da Saúde e da Educação cria agora novas condições para os menores e jovens com diabetes do tipo 1.

É já a partir deste ano letivo que se sentirá também um reforço da sensibilização para a doença, bem como ações de formação.

No caso das alergias alimentares, o Ministério da Educação vai também criar um grupo de trabalho para estudar as soluções que poderão ser aplicadas às escolas. Algumas dessas alternativas passam mesmo por novas ementas e ações de formação sobre alergias e contaminação cruzada de alimentos.

Depois deste trabalho desenvolvido por especialistas, ainda neste ano letivo, as escolas devem aplicar as medidas recomendadas. Estima-se que cinco em cada 100 crianças sofrerão de alergia alimentar.