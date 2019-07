O dentro e o fora das palavras

Por Fernando Alves 26 Julho, 2019 • 08:49 Partilhar este artigo Facebook

Ando há uns dias a pensar no que poderei dizer ao meu neto Pedro, de 6 anos, se ele retomar comigo um diálogo que manteve recentemente com a mãe. Tendo ele interpelado três ou quatro vezes o primo mais novo usando a palavra "puto" ("ó puto, vem cá ver isto", "ó puto, chuta a bola para este lado", "ó puto isto", "ó puto aquilo"), a mãe observou que, estando para breve a entrada dele na escola, deveria acautelar o uso da expressão, quando estivesse com meninas. Porque, caso contrário, estaria a dizer uma palavra muito feia. Ele fez uma breve pausa e respondeu "Mas, por fora, não parece nada". Ele costuma perguntar, também, como é que uma dada palavra se tornou tão feia.

Se ele me fizer a pergunta responderei, talvez, que certo uso das palavras as passa a ferro, deixando nelas um vinco que já não sai. Que muitos falantes embrulham as palavras na epiglote até lhes tirarem o ar, como se engolissem um garfo. Como se as palavras fossem a eructação de demasiado ar deglutido.

