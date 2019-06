"O mundo mudou e a língua também." Ensino da língua materna debate-se em Lisboa

© Pixabay

O ensino da língua materna está em debate, por estes dias, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A iniciativa realiza-se de 26 a 28 de junho em parceria com a ARLE - International Association for Research in L1 Education e conta com participantes de 32 países.

Antónia Coutinho, organizadora da conferência, explicou, em entrevista ao jornalista Fernando Alves na Manhã da TSF, que o evento tem um lado teórico sobre o ensino da língua, mas também um lado prático, uma vez que analisa boas práticas de outros países com vista a aplicá-los a realidades diferentes.

"[O objetivo] é perceber o que é que na prática funciona, boas experiências, boas práticas. Naturalmente, não serão exportáveis diretamente para outras realidades de uma forma mecânica, mas esta troca de partilhas e de conhecimentos permite às pessoas terem almofadas, terem conhecimento daquilo que se vai fazendo no mundo".

A responsável pela iniciativa lembra que "o mundo mudou e a língua também" e que, por isso, os desafios que se apresentam hoje em dia ao ensino da língua são diferentes: "Em alguns casos, a língua que as pessoas aprendem na escola não é a língua primeira, há interferências com outras línguas, noutros casos há situações muito diversas. Há questões que se colocam no mundo de hoje que não se colocavam há 20 anos."

É a pensar nestas realidades "misturadas" que Antónia Coutinho defende que "as questões do ensino da língua têm de encontrar respostas, têm de pensar sobre as questões, têm de pensar como integrar as tecnologias, as questões da cidadania e de género".

