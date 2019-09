Fim do verão? Chuva acompanhará o fim de semana

Ainda no sábado, haverá vento forte no litoral e nas terras altas © Toru Hanai/Reuters

A chuva, que surpreendeu com o seu regresso prematuro esta manhã, vai continuar no fim de semana, com um sábado marcado por períodos alternados de precipitação, por vezes forte no Norte e Centro do país. Ainda no sábado, haverá vento forte no litoral e nas terras altas, acrescido de uma descida das temperaturas máximas.

No entanto, Santarém ainda chegará aos 26ºC, em contraste com a Guarda, onde a máxima se fixa nos 18ºC. Entre Lisboa e Porto não haverá uma grande amplitude térmica: a capital contará com 21ºC e o Porto com os 20ºC.

De acordo com IPMA, para domingo, está previsto céu muito nublado, mas a nebulosidade diminuirá à tarde, e os aguaceiros, que ainda serão sentidos no Norte do país, vão diminuir de intensidade e frequência na segunda metade do dia.

Para a Madeira, prevê-se chuva no sábado, com os termómetros a atingir os 27ºC. No Porto Santo, haverá aguaceiros e máxima de 26ºC.

Nos Açores o cenário será invertido, com a chegada da chuva apenas no domingo. No sábado, as temperaturas máximas serão 25ºC em Ponta Delgada, em Santa Cruz das Flores e na Horta, e 24ºC em Angra do Heroísmo.

Para segunda-feira, as condições meteorológicas têm uma previsão de melhoria, com céu geralmente nublado, sobretudo na região Norte. Há possibilidade de ocorrência de chuva no Minho. O vento será variará entre fraco e moderado. Há possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em algumas regiões do país. A temperatura máxima não sofrerá uma subida acentuada.