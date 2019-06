Circulação do metro do Porto condicionada durante o fim de semana devido a obras

Utilizadores vão precisar de fazer alterações nos percursos © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

Lusa Por 13 Junho, 2019 • 17:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A circulação do metro do Porto estará condicionada entre as 22h00 de sábado até ao final da operação de domingo, devido à necessidade de realizar obras de manutenção na Estação da Trindade, informou esta quinta-feira a empresa.

Pub Pub

Em comunicado, a Metro do Porto esclarece que esta intervenção obrigará a que os clientes das linhas Vermelha (B), Verde (C) e Violeta (E) possam ter que efetuar transbordo na Estação da Trindade.

Quem viaje na Linha Azul (A) poderá ter de mudar de veículo na Estação da Senhora da Hora (Matosinhos), assim como quem utilize a Linha Laranja, neste caso com transbordo na Estação Estádio do Dragão (Porto).

Já na Linha Amarela, no domingo e até às 13:00, a Estação Hospital São João estará sem serviço, passando o término Norte a fazer-se na Estação IPO. Depois das 13h00, a Linha retomará a sua operação normal.

"Em todas as linhas vão ser mantidas as frequências com possíveis ajustes nos horários", refere.

A empresa acrescenta que a operação do metro retomará na segunda-feira a normalidade habitual em toda a rede.