Odivelas, Peniche e Paços de Ferreira perdem dinheiro do Estado

Na última tarde, um incincêndio atingiu a freguesia da Pontinha, em Odivelas © Sara Matos/Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira com Pedro Pinheiro 16 Agosto, 2019 • 17:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os municípios de Odivelas, Paços de Ferreira e Peniche vão receber menos dinheiro do Estado por não terem aprovado Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI).

Pub Pub

Num comunicado divulgado esta tarde, o secretário de Estado das Autarquias Locais revela que "20% do duodécimo das transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) aos Municípios de Odivelas, Paços de Ferreira e Peniche" vai ser retido "devido ao incumprimento da aprovação dos respetivos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios".

Pub Pub

O Governo lembra que a lei estabelce estabelece "a obrigatoriedade de os municípios elaborarem, executarem, avaliarem e atualizarem os PMDFCI" e que o Orçamento do Estado para 2019 determinou que "o não cumprimento desta norma, até 31 de março de 2019, tem como consequência a retenção de 20% do duodécimo das transferências correntes do FEF", motivo pelo qual estes três municípios vão agora perder estas verbas.

"Decorridos os prazos legais para pronúncia dos municípios, e não tendo sido obtida resposta em nenhum dos três casos, relativamente ao envio dos respetivos planos ao Instituto de Conservação da Natureza (ICNF), foi determinada a retenção", esclarece o comunicado.

O Governo adianta ainda que aguarda esclarecimentos de outros 19 municípios que correm o risco de perder verbas.