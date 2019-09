Há um novo transporte gratuito entre Paço de Arcos e os parques empresariais

Por Lusa 02 Setembro, 2019 • 14:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Oeiras vai contar a partir desta segunda-feira com o Valley Shuttle, um transporte de passageiros que assegura a ligação entre a estação de comboios de Paço de Arcos e os parques empresariais do município.

Pub Pub

Em comunicado, a autarquia, no distrito de Lisboa, esclarece que o novo transporte gratuito de capacidade média (minibus de 15 lugares) vai fazer a ligação entre a estação de caminhos-de-ferro de Paço de Arcos e os parques empresariais da Quinta da Fonte, Lagoas Park e Taguspark de segunda a sexta-feira, entre as 07h00 e as 19h00. De acordo com a nota, o Valley Shuttle passará de 20 em 20 minutos.

Pub Pub

"O novo transporte insere-se na estratégia do município para melhorar a mobilidade no concelho, uma das grandes prioridades do atual executivo municipal, que tem vindo a reforçar o investimento nesta área, colmatando as lacunas da oferta dos operadores de transporte coletivo licenciados pela administração central", é referido na nota.

"A existência de alternativas de mobilidade urbana é uma das principais preocupações dos cidadãos no momento de escolher o local de residência e/ou de emprego e é igualmente um fator determinante para a implementação de empresas no território", explica o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais (independente), no comunicado.

De acordo com a nota do município, "a ligação efetuada pelo Valley Shuttle vai oferecer uma solução mais sustentável e económica às dezenas de milhares de pessoas que diariamente se deslocam para estes parques empresariais".

A autarquia adianta ainda que está a estudar a continuação da implementação de um transporte que irá ligar as estações de comboios de Paço de Arcos e Cacém (no concelho de Sintra), passando pelos três parques empresariais, numa ligação considerada estratégica para a região pela Área Metropolitana de Lisboa.

Em junho, a câmara efetuou obras no viaduto da Quinta da Fonte (que vai ligar o Parque das Cidades à Quinta da Fonte), cujo investimento rondou os dois milhões de euros.

A autarquia lembra que dois milhões de euros (por ano) são também o valor do investimento do município nos novos passes sociais lançados em março.