Operação antídoto é "sinal de que o Estado funciona"

A ministra da Saúde não se mostrou abalada com a "Operação Antídoto". A megaoperação desencadeada esta terça-feira pela Polícia Judiciária deteve onze pessoas, entre elas cinco médicos e um proprietário de uma farmácia, por suspeitas de "crimes de corrupção, burla qualificada, falsificação de documento e associação criminosa".

Marta Temido, que passou a manhã desta terça-feira na PJ a participar numa reunião de peritos europeus no tráfico de droga, considera que esta operação é "um sinal claro de que, ao contrário daquilo que muitos afirmam, o Estado funciona".

"O Estado está a trabalhar, as organizações, a Polícia Judiciária e o Infarmed existem, fazem o seu trabalho, são confiáveis e mostram que os cidadãos estão protegidos", frisa a ministra.

Ao lado da ministra, o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves admitiu que podem existir mais detenções: "Poderá haver mais uma ou outra detenção, mas isso é uma questão de continuar com a investigação. Nós no decurso desta operação encontrámos e apreendemos relevantíssimos meios de prova que vão ao encontro daquilo que eram as expectativas da instituição da Polícia Judiciária."