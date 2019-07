Ordem denuncia laxismo na atribuição de subsídios por deficiência a crianças que usam óculos

© Direitos Reservados

O presidente do Colégio de Oftalmologia da Ordem dos Médicos denuncia o laxismo da Segurança Social ao validar a atribuição de subsídios de incapacidade a crianças que usam óculos.

De acordo com o jornal Público, tudo começou com uma corrente de partilhas nas redes sociais. A mensagem recomenda às pessoas com filhos que usam óculos que peçam aos médicos o preenchimento de um certificado que dá acesso a uma bonificação de cerca de 62 euros por mês.

Na mensagem é sublinhado que o subsídio é pago seja qual for o rendimento da família.

O jornal Público conta que a avalanche de pedidos levou esta semana a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia a aconselhar os médicos a recusarem atestar a deficiência, quando isso não se verifica.

O presidente da Sociedade de Oftalmologia, Falcão Reis, sublinha mesmo que é simplista o raciocínio de que uma criança que usa óculos tem uma deficiência.

O facto é que o Instituto de Segurança Social tem atribuído a bonificação a crianças e jovens com menos de 24 anos, só por usarem óculos. Agora, com o aumento significativo do número de pedidos, em alguns distritos, o Instituto da Segurança Social revela que está a avaliar internamente o enquadramento do subsídio e a eventual necessidade de clarificação, através do Conselho médico do Instituto.

A bonificação começa nos 62 euros para as crianças até aos 14 anos. Entre os 14 e 18 anos, sobe para 91 euros. Nos casos dos jovens entre os 18 e 24 euros, o subsídio chega aos 121 euros por mês.

Ouvidos esta manhã, pela TSF, o presidente do conselho de oftalmologia da Ordem dos Médicos aponta o dedo à Segurança Social pela forma como os subsídios estão a ser atribuídos.

António Augusto Magalhães denuncia o laxismo da Segurança Social

Médico oftalmologista pediátrico, António Augusto Magalhães confirma, com base na experiência recente, que há nos últimos meses um aumento dos pedidos de atestados médicos nesta matéria.

António Augusto Magalhães confirma um aumento do número de pedidos

A TSF já questionou a Segurança Social sobre a anunciada revisão de procedimentos e aguarda esclarecimentos.