Ordem dos Enfermeiros só colabora com inspeção se houver ordem judicial

© Mário Cruz/ Lusa

Por Maria Augusta Casaca 15 Julho, 2019 • 13:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de pedir pareceres aos professores de direito e constitucionalistas Paulo Otero e Alexandre Sousa Pinheiro a Ordem dos Enfermeiros tomou a decisão de não ceder mais documentos ou informações à Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

Pub Pub

Os pareceres, segundo a bastonária Ana Rita Cavaco, são muito claros. "Tem considerações sobre a forma como a sindicância é decretada, pelo Ministério da Saúde até do ponto de vista Constitucional", diz a bastonária dos Enfermeiros.

Pub Pub

Ouça a peça da jornalista Maria Augusta Casaca 00:00 00:00

De acordo com Ana Rita Cavaco, os pareceres comparam a atuação do Ministério da Saúde "ao fascismo italiano e ao Estado Novo". A bastonária afirma que, por esse motivo, a "Ordem não colaborará mais com a IGAS nem responderá a qualquer mail", porque "tem o direito de resistência e, perante esta ilegalidade, não é obstrução".

O parecer do jurista Alexandre Sousa Pinheiro fala concretamente na Proteção de Dados que, segundo a Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, com a documentação pedida pela IGAS foi posta em causa.

A sindicância à Ordem foi ordenada pela Ministra da Saúde no final de abril.

Ana Rita Cavaco sublinha que, a partir de agora, a Ordem dos Enfermeiros só colaborará mediante uma ordem dos tribunais.

Esta organização profissional vai fazer chegar a decisão à Ministra da Saúde, à IGAS e à própria PSP. Segundo a bastonária, o parecer refere a "ilegalidade" do que aconteceu no dia 13 de maio, quando os inspetores da IGAS, auxiliados e acompanhados pela PSP " invadiram as instalações, arrombaram armários e fecharam uma funcionária numa sala".

Ana Rita Cavaco sublinha, no entanto que a Ordem está disposta a colaborar com a IGAS mas apenas " através dos tribunais".