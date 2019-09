Pais apresentam reclamações por manuais do primeiro ciclo em mau estado

No caso do primeiro ciclo, os livros que estão a ser entregues não são novos, mas Jorge Assunção defende que deveriam ser (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

Capas estragadas, páginas escritas, folhas rasgadas. A poucos dias do arranque de mais um ano letivo, os pais queixam-se do estado em que se encontram os manuais escolares do primeiro ciclo.

Jorge Ascensão , o presidente da Confederação das Associações de Pais, a Confap, revela à TSF que o mau estado destes manuais está na origem de grande parte das queixas apresentadas pelos pais, e deixa uma recomendação.

"As famílias têm que voltar à escola entregar e pedir à escola que lhes entregue material que esteja em situação de ser utilizado, e os serviços devem aprender e lidar com isso adequadamente. Temos tido bastantes reclamações sobre manuais que estão escritos ou não estão em condições, principalmente no primeiro ciclo, e também são extensíveis a famílias que só estão a receber manuais de algumas disciplinas, por apenas adquirirem alguns vouchers", aponta.

No caso do primeiro ciclo, os livros que estão a ser entregues não são novos, mas Jorge Assunção defende que deveriam ser.