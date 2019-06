Parkinson: "Já sabemos quem ganha esta luta, mas isso não nos inibe de lutar"

Paulo Teixeira Pinto é editor da Babel, pintor, jurista, político, banqueiro e empreendedor © Orlando Almeida

Este ano o Prémio João Lobo Antunes foi atribuído à investigadora Ana Raquel Barbosa, que se propõe realizar, num prazo de dois anos, um estudo clínico em colaboração com o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com doentes de Parkinson que desenvolveram problemas de marcha após se terem submetido a uma cirurgia de estimulação cerebral profunda.

Não há a doença, há os doentes.

Paulo Teixeira Pinto, editor, pintor, jurista, político, banqueiro e empreendedor, recusou-se a parar quando a doença debilitante se atravessou no seu caminho. Assumiu que tinha Parkinson há vários anos e foi obrigado a fazer uma mudança radical no quotidiano.

"Eu tento ter uma atitude de aceitação daquilo que eu não posso dominar ou controlar. Enfrento estas adversidades com o espírito de luta necessário e uma adaptação constante a um novo padrão de vida, que não era o que eu tinha antes da doença desta natureza", contou o jurista, em entrevista à TSF.

O vencedor já está predeterminado. Já sabemos quem ganha esta luta, mas isso não nos inibe de lutar.

O também banqueiro e empreendedor pediu que os médicos repensem abordagens, e que comecem a olhar para os pacientes de forma individual e personalizada. "Não há a doença, há os doentes, e os doentes são todos diferentes: reagem de forma distinta e requerem cuidados diferenciados", aponta.

Já o processo é quase sempre igual para todos e passa por "uma fase de negação, de rejeição, depois de negociação, e, finalmente, de resignação e aceitação".

A cada dia mais limitado e a detetar novas dificuldades nos movimentos pela morte dos neurónios decorrente da falta de dopamina, Paulo Teixeitra Pinto não baixa os braços. "É um assunto sério, mas não adianta adotar uma postura de vítima. Pelo contrário, tenho de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para continuar a ter autonomia", conta à TSF.

Hoje, com um estilo de vida diferente, Paulo Teixeira Pinto adianta que a adaptação é constante, face a um vencedor há muito anunciado. "No fim, o vencedor já está predeterminado. Já sabemos quem ganha esta luta, mas isso não nos inibe de lutar."

Paulo Teixeira Pinto vai estar à conversa com o médico Joaquim Ferreira e com a cientista Luísa Lopes no Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes.