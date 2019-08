Parque das Conchas continua encerrado por causa da vespa asiática

© Pixabay

Os jardins das Quintas das Conchas e dos Lilases, na freguesia do Lumiar, em Lisboa, vão continuar encerrados este sábados.

A informação foi confirmada à TSF pelo vereador do Ambiente. José Sá Fernandes explicou que os trabalhos de remoção do ninho de vespa asiática que foi descoberto na quinta-feira já estão concluídos. No entanto, os serviços camarários estão a fazer um levantamento detalhado para garantir que não há mais vespas asiáticas no local.

Assim, como medida de precaução, os jardins das Conchas e dos Lilases deverão abrir apenas no domingo.

Os jardins das Quintas das Conchas e dos Lilases foram encerrados ao público, depois de ter sido descoberto um ninho de vespas asiáticas na quinta-feira. Numa nota publicada no Facebook, a Câmara Municipal de Lisboa refere que o ninho, descoberto numa das árvores, "foi devidamente eliminado durante a noite" de quinta-feira.