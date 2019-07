Partidos estão satisfeitos e de acordo na criação de Estatuto do Cuidador Informal

"Este é um trabalho de todos, um trabalho conjunto" © Lusa

Lusa Por 05 Julho, 2019 • 16:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os partidos, da esquerda à direita, congratularam-se esta sexta-feira na Assembleia da República com o trabalho conjunto que levou à aprovação, por unanimidade, de uma lei que cria o Estatuto do Cuidador Informal, a partir de diferentes diplomas.

Pub Pub

A nova legislação, que teve como base projetos de BE, PCP, CDS-PP, PSD e PAN e uma proposta de lei do Governo, conta com o apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que na quinta-feira saudou antecipadamente "a concretização desse primeiro passo" para apoiar aqueles que prestam informalmente cuidados a pessoas em situação de dependência.

No final das votações, Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, afirmou que "esta é uma matéria prioritária" para o seu partido e que "hoje é seguramente um dia histórico", congratulando-se com "os consensos possíveis" que permitiram a elaboração deste texto de substituição na Comissão de Trabalho e Segurança, embora ressalvando que não é a lei "desejável".

"É naturalmente com expectativa que olhamos para uma mudança que possa ocorrer no Governo e que possa também trazer melhorias aos cuidadores informais", acrescentou o deputado do CDS-PP, referindo que a regulamentação da lei aprovada, para a qual foi estabelecido um prazo de 120 dias, possivelmente ocorrerá após as legislativas de 6 de outubro.

Também José Soeiro, do BE, saudou "esta vitória", felicitando em particular os cuidadores informais que lutaram pela criação deste estatuto. "Pode faltar muita coisa para completá-lo, mas temos um enquadramento para agora", salientou, acrescentando: "Penso que fizemos muito em conjunto, fizemos muito em conjunto dos cuidadores".

A deputada do PCP Diana Ferreira disse que o seu partido "se empenhou na construção deste diploma e que resulta de um largo trabalho na especialidade" e gostaria que se tivesse ido mais longe, mas ainda assim defendeu que a legislação que foi aprovada por unanimidade "representa avanços importantes", prometendo atenção à sua concretização.

Luís Soares, do PS, considerou que "hoje para além de ser um dia histórico é, sobretudo, um dia feliz" para a política portuguesa e para o país, porque o parlamento conseguiu "dar um passo determinante para reconhecer um ato de altruísmo, um ato de amor de uma pessoa para com outra", assegurando "mais apoios para os cuidadores".

O deputado do PS referiu que "este é um trabalho de todos, um trabalho conjunto", e também "um trabalho do Governo, que dá origem a este diploma", sustentando: "Avançamos sempre mais nos governos do PS".

Helga Correia, do PSD, fez questão de "exaltar este parlamento que foi capaz de construir consensos numa matéria inovadora", apontando o Estatuto do Cuidador Informal como "um primeiro passo de muitos outros" que têm de ser dados.

Segundo Helga Correia, o PSD esteve sempre "disponível para construir uma solução efetiva" nesta matéria, "acima de qualquer interesse ou agenda político-partidária". A deputada mencionou que esta legislação " tem de ser regulamentada pelo Governo saído das próximas eleições".

O estatuto aprovado esta sexta-feira define, entre outras medidas, um subsídio de apoio aos cuidadores, o descanso a que têm direito e medidas especificas relativamente à sua carreira contributiva.

Estima-se que em Portugal existam entre 230 mil a 240 mil pessoas cuidadas em situação de dependência.