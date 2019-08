Alerta da Ordem dos Médicos: "Partos estão em risco no Algarve"

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

A partir de setembro, o serviço de urgência em neonatologista do Hospital de Faro pode estar comprometido. Em causa, está a falta de pessoal médico para preencher as escalas noturnas. A administração do Centro Hospitalar do Algarve esclareceu à TSF que está a desenvolver esforços para garantir atendimento naquele serviço.

O Hospital quer evitar alarmismo, mas a Ordem dos Médicos alerta que a situação é preocupante.

"É impensável que na zona sul do país, numa região que tem 4 mil partos por ano se possa pôr em causa a abertura da maternidade porque a neonatologia não funciona. Como tem que haver permanentemente um neonatologista, porque a qualquer momento pode nascer uma criança com um problema nessa maternidade, ela tem que ser reanimada e ser tratada por um neonatologista", explica Alexandre Valentim Lourenço, presidente do Conselho Regional do Sul.

"A informação que eu tenho é que os colegas estão a fazer mais de 48 horas na urgência por semana. Esgotam mais do seu horário a fazer urgência e mesmo assim não conseguem manter o serviço aberto", alerta.

Alexandre Lourenço explica ainda que as próprias transferências de grávidas e recém-nascidos também podem estar em causa durante a noite.

"As transferências são feitas com transportes especiais, também garantidos por neonatologistas, mas são os especialistas que fazem falta no hospital. Se se transferirem a unidade, o risco maior é que não podem fazer partos no Algarve", disse.

O Hospital garante que está a fazer todos os esforços para reverter a situação. A TSF já questionou o Ministério da Saúde, mas ainda não houve resposta.