O Treetop Walk no Parque de Serralves vai ser inaugurado no próximo dia 14 de setembro. O passadiço elevado ao nível das copas das árvores pretende sensibilizar para a necessidade de "preservação ambiental e proteção da biodiversidade" e passará a ser mais uma das atrações de Serralves.

A entrada vai ser gratuita no dia da abertura e os visitantes vão poder usufruir do Treetop Walk e descobrir a "fenomenal estrutura".

O projeto teve a colaboração do Fundo Ambiental do Estado Português e foi concebido pelo arquiteto Carlos Castanheira em colaboração com Siza Vieira.