Perto de 200 bombeiros e dois meios aéreos dominam fogo em Odemira

Meios aéreos juntaram-se ao combate às chamas esta manhã

O incêndio que estava a lavrar desde terça-feira no concelho de Odemira (Beja) foi hoje considerado dominado por volta das 09:00, aproximadamente 18 horas após ter deflagrado, disse a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à agência Lusa que o fogo, na freguesia de São Luís, "está em resolução", mas mantém no local, nesta fase dos trabalhos, 237 operacionais, apoiados por 75 viaturas e três meios aéreos.

Ao longo do combate, o CDOS disse sempre que não havia populações em risco e, questionado esta quarta-feira pela Lusa, reafirmou não ter conhecimento de qualquer ferido ou habitação ardida em resultado do incêndio.

O alerta para o incêndio em povoamento florestal foi dado aos bombeiros às 14h04 de terça-feira.

As chamas devastaram uma aérea ainda não quantificada de pasto, mato, eucaliptos, sobreiros e medronheiros, referiu o CDOS.

Em declarações à TSF, Lucínia Viana Aires, 2.ª comandante operacional do CDOS de Beja, afirmou, depois das 8h00, que 90% do perímetro do incêndio já estaria em fase de rescaldo, mas que os restantes 10% ainda suscitavam preocupação aos bombeiros.

"Vamos tentar, com o apoio dos meios aéreos e das máquinas, dominar esta pequena parte do incêndio que se encontra ativa e que ainda nos oferece alguma preocupação, porque não temos acessos a esta frente do fogo", explicou, nessa altura.

Notícia atualizada às 10h26