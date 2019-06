Petanca, o desporto dos 8 aos 80 anos

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens / Arquivo

"Agora ele vai tentar colocar a bola mais perto", explica um dos jogadores. O grupo de homens está num campo de terra batida e só precisa de bolas de metal para jogar Petanca.

Este é um um jogo tradicional que foi trazido pelos emigrantes que na década de 60 do século passado rumaram até França, País onde existem 4,5 milhões de praticantes.

Gameiro Alves, presidente da Federação de Petanca salienta que esta é a única Federação sedeada no Sul do País.

A modalidade tem particular importância na região mais a sul ​​​​​​​e é frequente verem-se grupos de homens, sobretudo nas zonas litoral a jogarem ao fim da tarde num qualquer descampado. Tiago Brito, jogador jovem que já participou no Campeonato Mundial de Petanca, garante que este jogo não é só para idosos." A modalidade já tem cerca de mil jogadores federados que vão a torneios fora do País, que tem uma seleção, que vai a campeonatos do mundo e da Europa", garante.

Mas afinal o que é a Petanca? Para quem não conhece o desporto, tudo começa por atirar uma pequeníssima bola de madeira a alguns metros, o "bichon". Depois há os jogadores tentam atirar as bolas de metal o mais próximo deste marcador ou mesmo atingir a bola do adversário.

As regras não são fáceis mas os habituais praticantes já tratam este jogo por tu. Em 100 países que praticam a modalidade Portugal está em 9º lugar no ranking. Este fim de semana realiza-se em Ílhavo a Taça de Portugal da modalidade onde vão participar cerca de 350 jogadores.

Rosa Mota,antiga campeã de atletismo, apadrinha a prova.