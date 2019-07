Plano de Ação Tejo Limpo aprovado há um ano. O que mudou?

© © Direitos Reservados/Wikipedia

"É difícil fazermos uma análise sobre o que é que mudou ou não." As palavras são de Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista ZERO, um ano depois de ser aprovado o Plano de Ação Tejo Limpo.

O objetivo do plano era conhecer melhor a situação real da bacia hidrográfica do rio Tejo para evitar episódios de poluição ambiental no futuro. Na altura, o ministro do Ambiente explicou que era um plano de quatro anos e um investimento na ordem de dois milhões e meio de euros.

Francisco Ferreira acredita, contudo, que ainda há muito a fazer: "Há muitas coisas que nós sabemos que não mudaram. Só em situações críticas vamos perceber que vamos continuar a ter problemas. Estamos a falar dos caudais de Espanha, quer em termos de quantidade quer em termos de qualidade, que não é abrangido pela convenção luso-espanhola."

O ambientalista alerta para problemas que podem continuar a acontecer: "Os episódios de muito baixo oxigénio que temos, nomeadamente, na zona de Perais poderão voltar a ter significado este ano. Tudo no Tejo depende muito das condições, da quantidade da água e do clima, porque tivemos temperaturas altas e uma situação de seca. Foi isso que espoletou todo o problema a par das descargas pela grande indústria. O que é facto é que o Tejo consegue sobreviver numa relativa normalidade."

Para Francisco Ferreira, esta é menos uma questão de dinheiro e mais uma questão de política e entendimento entre os dois países ibéricos. O ambientalista sublinha que ainda não houve tempo para avaliar a eficácia das medidas tomadas, como "uma maior monitorização, acompanhamento, novas licenças que foram atribuídas às empresas com bastante expressão no Tejo".