Plano de contingência de verão: alertas serão lançados com frequência às populações

O Plano de Contingência de Saúde para o verão quer apostar sobretudo na informação das populações e dos serviços de saúde. Graça Freitas, diretora-geral de saúde considera que mais do que a existência de medidas reativas é necessário apostar na prevenção.



"A informação é essencial, sobre as condições meteorológicas, a mobilidade das populações, o comportamento que as pessoas têm", refere a responsável pela DGS. "Em função dos alertas, em que o IPMA é o parceiro mais importante, divulgamos a informação para que os serviços ativem os seus planos de contingência locais e regionais", explica.

Este ano, o Plano envolve uma série de entidades, como o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) e Centros de Saúde, entre outros. Por isso, chamou-se "Juntos Por Um Verão Seguro 2019".

Graça Freitas deixa conselhos à população: no Verão é preciso que as pessoas andem sobretudo hidratadas e procurem ambientes frescos.

A responsável pela DGS espera que em fases mais agudas os serviços de saúde possam ter capacidade para responder aos cidadãos e adequar a oferta à procura."Há alturas do verão em que, ou pelos movimentos sazonais ou porque há temperaturas adversas, temos que estar mais atentos à procura dos serviços de saúde", refere Graça Freitas.



A desidratação, os golpes de calor ou as intoxicações alimentares são os problemas mais frequentes que surgem no verão e que exigem resposta atempada dos serviços de saúde. Apesar de ser apresentado esta terça-feira, o plano já está em vigor desde o dia 1 de Maio e ficará ativo até 30 de setembro.