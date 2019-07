Poesia, arte e natureza. A cultura no interior transmontano despovoado

© Pixabay

A pequena aldeia de Vilarelhos no concelho de Alfândega da Fé transforma-se, este fim de semana, num autêntico centro cultural ao ar livre. É o PAN - Festival Transfronteiriço de Poesia, Património, Ambiente e Artes de Vanguarda em Meio Rural.

Os recantos da aldeia do vale da Vilariça vão encher-se de escritores, poetas, pintores, escultores, animação de rua e muita música. O conceito é tão particular que são os próprios habitantes de Vilarelhos que acolhem, em suas casas, os artistas.

"O conceito nasceu em Espanha há 17 anos e tem vários significados, diz António Sá Gué da organização. PAN é Poesia, Arte e Natureza mas também pode ser o deus PAN, o deus romano da natureza".

Ou PÃO em português, (PAN em espanhol) um alimento cultural, que pretende, em primeiro lugar dar vida ao interior despovoado, acrescenta António Sá Gué. " É nossa vontade e pelo menos durante um fim de semana trazer gente a uma aldeia do interior que, como se sabe, estão todas a ficar sem pessoas ".

Agitação não vai faltar na aldeia do vale da Vilariça no concelho de Alfândega da Fé, a partir da tarde desta sexta-feira, (dia 5) mas com mais intensidade no sábado e domingo. "Das nove à meia-noite, uma da manhã haverá sempre atividades, desde as exposições, sessões de poesia, pintura, animação e à noite muita música. Fazemos com que a aldeia tenha tanta oferta cultural (durante o fim de semana) como uma grande cidade".

Esta é a quarta edição em solo nacional, a segunda em Vilarelhos (as outras duas foram realizadas na aldeia de Carviçais no concelho de Moncorvo) e os pouco mais de 250 habitantes da aldeia já sentem o festival como deles afirma Francisco Lopes também da organização.

"Para termos uma pequena ideia, este ano, vamos ocupar cerca de meia centena de quartos que são cedidos pelos habitantes de Vilarelhos. É um festival diferente com numa cumplicidade e proximidade entre artistas e habitantes da aldeia que distingue duma forma única este festival",

A Vilarelhos chegarão também pessoas da Catalunha, Galiza e de Castilha e Leon, onde começou o PAN e onde irá acontecer a 17ª edição no próximo fim de semana de 21 e 22 de julho, na pequena localidade de Morille, em Salamanca.