Portugal suspende vistos a cidadãos iranianos

Portugal suspendeu a autorização de vistos a cidadãos do Irão por questões de segurança, admitiu, esta terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros em comissão parlamentar, sem, no entanto, explicar as razões da decisão.

"Sim, suspendemos [os vistos a cidadãos do Irão] por razões de segurança", afirmou Augusto Santos Silva em resposta a uma questão colocada pelo deputado do CDS/PP Gonçalves Pereira.

O ministro pediu, no entanto, para não explicar a razão enquanto a comissão parlamentar estiver a decorrer na presenca da comunicação social, garantindo que dará "todas as explicações" no final da sessão, à porta fechada.

"Darei explicações mas não em público por questões de segurança", disse, acrescentando apenas que Portugal "não brinca com as entradas em território nacional".

Augusto Santos Silva está hoje a ser ouvido numa comissão regimental dos Negócios Estrangeiros da Assembleia da República.