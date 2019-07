Portugal tem um novo santo. Bartolomeu dos Mártires é canonizado em novembro

© Agência Ecclesia

O Vaticano anunciou esta manhã a canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires, um antigo arcebispo de Braga que viveu no século XVI. A Santa Sé revelou que a decisão foi aprovada na sexta-feira pelo papa, durante uma audiência concedida ao Perfeito para a Congregação dos Santos, cardeal Angelo Becciu.

Francisco "alargou à Igreja Universal o culto litúrgico em honra do beato Bartolomeu dos Mártires, da Ordem dos Frades Pregadores, do Arcebispado de Braga". Segundo a Arquidiocese, a 20 de janeiro, o papa Francisco, em audiência à Congregação para a Causa dos Santos, "tinha concedido a autorização necessária à dispensa do milagre formalmente demonstrado para a declaração de santidade do beato Bartolomeu dos Mártires".

A cerimónia de canonização de Bartolomeu dos Mártires está marcada para 10 de novembro em Braga.

Bartolomeu dos Mártires (nascido Bartolomeu Fernandes) nasceu em Lisboa a 3 de maio de 1514 e faleceu em Viana do Castelo a 16 de julho de 1590. Foi arcebispo de Braga entre 1559 e 1582, tendo tido uma participação importante no Concílio de Trento, como um elemento destacado da ala renovadora da Igreja da época.

Há menos de um mês, o relicário de Bartolomeu dos Mártires foi roubado da igreja de São Domingos, no centro de Viana do Castelo, mas a Polícia Judiciária encontrou a peça em metal dourado no dia seguinte.