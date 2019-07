Preços dos novos medicamentos oncológicos e para doenças raras preocupam Infarmed

© Pixabay

O presidente do Infarmed admite que as subidas dos últimos anos dos preços dos novos medicamentos, sobretudo para as doenças raras e oncológicas, são uma preocupação para a sustentabilidade dos sistemas de saúde.



Rui Ivo esteve na última semana numa reunião entre autoridades nacionais europeias do medicamento onde se falou do problema e se definiu que é preciso mais colaboração entre os diferentes países.

O líder do Infarmed sublinha a preocupação

"Aquilo que temos assistido é que, invariavelmente, cada novo medicamento para cada nova patologia, nomeadamente nas doenças raras e doenças oncológicas, chega com valores muito elevados", explica.

Rui Ivo acrescenta que, atualmente, apesar dos argumentos das empresas que apontam para os altos custos de produção e investigação, é muito difícil conhecer os custos reais com medicamentos para perceber se os preços pedidos são ou não razoáveis.

Rui Ivo fala em preocupação e pede transparência, mas acredita na colaboração das empresas

Dizendo que é preciso saber o que se passa nos diferentes países e partilhar informações entre Estados, o Infarmed recorda que, atualmente, os contratos de medicamentos entre empresas farmacêuticas e países individuais não permitem que as autoridades divulguem os preços negociados com os laboratórios.

Preocupados com o escalar dos preços dos novos fármacos, em maio deste ano os Estados-membros da Organização Mundial de Saúde (OMS) adotaram uma resolução que pede mais transparência no mercado dos medicamentos, nomeadamente na forma como os preços e os custos das empresas são calculados.