"Prédio Coutinho é completamente aberrante", diz presidente da Ordem dos Arquitetos

Prédio Coutinho, Viana do Castelo © Leonel de Castro/Global Imagens

O presidente da Ordem dos Arquitetos concorda com a demolição do Prédio Coutinho de Viana do Castelo. José Manuel Pedreirinho diz à TSF que a decisão que tem sido sucessivamente adiada só peca por tardia e por se arrastar há quatro décadas.

Mesmo sendo um prédio construído legalmente, com a aprovação do município e assinado por um arquiteto, o representante da Ordem defende que o prédio é "extremamente agressivo no sítio onde está construído, numa aberração completa sem qualidade arquitetónica".

José Manuel Pedreirinho explica que os "pressupostos" que levaram à construção do Prédio Coutinho no início da década de 1970 estão "completamente ultrapassados e é um contrassenso sob o ponto de vista urbanístico ou paisagístico".

Sublinhando que é uma posição pessoal pois a Ordem dos Arquitetos ainda não discutiu o assunto coletivamente, José Manuel Pedreirinho defende que o Coutinho é sempre, de qualquer ângulo, "completamente aberrante naquele sítio".

O arquiteto dá o exemplo das torres do Bairro do Aleixo, no Porto, essas sim com algum valor arquitetónico, que já foram e continuam a ser demolidas e não levantaram a mesma polémica.

Para o presidente da Ordem dos Arquitetos, seja visto "do Sul ou do Norte, do Santuário de Santa Luzia ou de outro lado qualquer..." o Prédio Coutinho é sempre uma "aberração".