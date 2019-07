Menos acidentes, mas mais graves. Mortos na estrada aumentaram

Foram registados 994 feridos graves, mais 101 do que nos primeiros seis meses de 2018 © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

O número de mortos nas estradas portuguesas subiu nos primeiros seis meses do ano relativamente ao período homólogo, bem como o número de feridos graves, apesar de se terem registado menos acidentes, segundo dados provisórios oficiais.

Entre 1 de janeiro e 30 de junho deste ano, morreram 224 pessoas nas estradas portuguesas, mais seis do que no período homólogo (218), de acordo com o último balanço da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

No mesmo período, foram registados 994 feridos graves, mais 101 do que nos primeiros seis meses de 2018.

Entre 1 de janeiro e 30 de junho deste ano registaram-se 63.058 acidentes, menos 382 do que em igual período do ano passado (63.440).

A ANSR indica também que 19.415 pessoas sofreram ferimentos ligeiros, mais 318 do que em igual período do ano passado (19.097).

O balanço da ANSR, que reúne dados da GNR e PSP, destaca também que, na última semana de junho (22 a 30 de junho), morreram nas estradas sete pessoas e 52 ficaram feridas com gravidade.

Os dados da ANSR indicam igualmente que, entre 1 de julho de 2018 e 30 de junho de 2019, o número de mortos nas estradas aumentou para 514 (mais 21 relativamente ao período 1 de julho de 2017 a 30 de junho de 2018), enquanto o de feridos graves subiu para 2.242 (mais 154).

No primeiro semestre deste ano, o distrito com maior número de mortos resultantes de acidentes foi o do Porto (com 23), seguido de Braga (22), Lisboa (20), Aveiro (19) e Faro (17). O distrito de Lisboa foi o distrito com mais feridos graves (155), seguido do Porto (98), Faro (94) e de Santarém (90).

Os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária dizem respeito aos mortos cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.