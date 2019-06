PS quer "senhorios lesados" com descontos no IMI

© Pixabay

O Partido Socialista apresentou uma proposta que tem como objetivo permitir que os proprietários de prédios com rendas muito antigas tenham descontos no IMI. O PS chama a esta iniciativa "a proposta dos senhorios lesados". O deputado João Paulo Correia, em declarações à TSF, lembra que em causa estão senhorios com algumas dificuldades



"Muitos desses senhorios encontram-se numa situação económica frágil e também muitos deles optaram por não reproduzir a possibilidade de poderem aumentar as rendas, junto dos seus inquilinos, porque são pessoas que se encontram em situação económica muito difícil", explicou o deputado socialista.

Pub Pub

João Paulo Correia sublinhou que a proposta pretende que "os senhorios que pagam mais de IMI por ano do que o valor anual das rendas que recebem dos seus inquilinos possam não pagar mais de IMI do que o valor das rendas que recebem".